Union-aanvaller kan één van de smaakmakers van de competitie worden: "Denk wel dat ik de verwachtingen inloste"

Killian Sardella zag meestal zijn rug. Loïc Lapoussin had één van die dagen. Leuk bij je debuut op het hoogste niveau. De flankaanvaller heeft alles om een sensatie te worden in de Jupiler Pro League.

80 procent gelukte passes, 18 duels gewonnen, 7 ballen gerecupereerd en 5 geslaagde dribbels. Dan mag je van een goed debuut spreken. "Het is niet aan mij om te zeggen dat ik goed was", lacht de dribbelaar. "Ik heb gedaan wat ik moest doen en ben blij dat ik beslissend kon zijn. Offensief heb ik bijgebracht wat ik kon en ik heb ook mijn verdedigend werk gedaan. Amuzu is heel snel, maar ik heb hem toch goed afgestopt."

Dit vraagt om een vervolg, want Lapoussin brengt kleur en smaak bij als hij er zin in heeft. "Ik denk wel dat ik de verwachtingen inloste, maar er moeten nog dingen beter. Het was de eerste keer dat ik in 1A speelde. Ik stel me niet te veel vragen over de rest van het seizoen. Ik geef het maximum en dan zien we wel."