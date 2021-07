OFFICIEEL: Borussia Dortmund vindt vervanger voor Jadon Sancho in de Nederlandse competitie

Borussia Dortmund heeft een vervanger gevonden voor Jadon Sancho. De Duitse topclub haalt namelijk Donyell Malen weg bij PSV. Dortmund heeft het nieuws zelf bekendgemaakt op sociale media.

De 22-jarige Donyell Malen is een opkomend talent. De aanvaller speelde een uitstekend seizoen bij PSV vorig jaar door 27 keer te scoren en 10 assists te geven in 45 wedstrijden in alle competities samen.

Het jeugdproduct van Arsenal heeft nu een nieuwe uitdaging beet, want hij gaat in de Bundesliga bij de Duitse topclub Borussia Dortmund aan de slag. Daar wordt Malen de vervanger van Jadon Sancho, die naar Manchester United is vertrokken.