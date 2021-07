Aron Donnum met ambitie bij Standard: "Europees spelen volgend seizoen"

Hij kwam voor anderhalf miljoen euro over van Valerenga en start met ambitie bij Standard de Liège, zoveel is duidelijk.

Aron Donnum heeft er zin in bij Standard. De 23-jarige winger wil dan ook maar wat graag uitpakken met goede prestaties.

Europa

"Ik heb me bij Kristian Thorstvedt geïnformeerd over de Belgische competitie. Die is veel intenser en fysieker dan de Noorse", aldus Donnum.

"Ik wil graag naar de Europa League met dit Standard. Ik heb nog nooit Europees gespeeld en wil dat doen. Dit is mijn eerste avontuur in het buitenland. Dit is een grote stap voorwaarts."