Antwerp wil zijn B-kern leegmaken en ziet nog een ploeg opduiken voor overbodige aanvaller

Antwerp heeft nog wel wat werk. Er moeten nog inkomende transfers gedaan worden en de B-kern moet nog leeggemaakt worden. Voor Guy Mbenza is er - naast Seraing - ook de mogelijkheid om naar Frankrijk te trekken.

Nancy is immers ook geïnteresseerd in de Congolese spits. De Franse tweedeklasser gaat de concurrentie aan met Seraing voor de aanvaller die naar de beloftenkern is verwezen, weet GvA.

Daarnaast moeten er natuurlijik nog jongens vertrekken. Voor Bolingi en Avadongo is er ook geen plaats meer. En ook Didier Lamkel Zé moet nog een nieuwe club vinden. Wat waarschijnlijk niet zo makkelijk zal worden.