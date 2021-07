Antwerp staat op het punt flankspeler van Kopenhagen (met verleden bij Ajax) in te lijven

Offensieve versterking is op komst naar Antwerp. Binnenkort verwelkomen ze op de Bosuil flankspeler Viktor Fischer van Kopenhagen. Fischer mag bij de ploeg uit de Deense hoofdstad vertrekken en maakt zich dus op voor een nieuw buitenlands avontuur.

Verschillende media berichten over de nakende transfer van Fischer naar Antwerp. Met de 27-jarige Deen zou Antwerp toch wel een naam in huis halen. Fischer heeft al heel wat watertjes doorzwommen: bij de U19 verliet hij zijn thuisland voor Ajax. In Amsterdam groeide hij door naar het eerste elftal en maakte hij het mooie weer tot 2016.

Nieuwe uitdaging

Er volgden nog passages bij Middlesbrough en Mainz, alvorens Fischer terugkeerde naar Denemarken in januari 2018 om voor Kopenhagen te gaan voetballen. Nu is de linksbuiten dus weer toe aan een nieuwe uitdaging. Hij is zelfs al in België geland.

Een akkoord is er evenwel nog niet uit de bus gekomen, maar het zou de goede richting uitgaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd...