De stilte voor de storm op transfermarkt? Hele top-10 bepalende spelers nog steeds in Jupiler Pro League, slechts één transfer

Paul Onuachu werd vorig jaar topschutter in de Jupiler Pro League. Er wachtte hem een toptransfer, maar tot op heden is hij nog niet weg uit België. En met hem ook nog heel wat andere bepalende spelers.

Het is opmerkelijk, want aan heel wat spelers is wel degelijk een belofte gedaan dat ze bij een goed bod wegmogen bij hun Belgische club.

Denken we maar aan Thomas Henry, die graag naar Engeland wil. Of topschutter Onuachu, die ook een transfer mag maken als Genk er beter kan van worden.

Ook met Roman Yaremchuk zijn er afspraken gemaakt, terwijl Yuma Suzuki in afwachting van een transfer al niet meer speelt bij STVV.

Bruno

En toch: geen van hen is ondertussen weg. Sterker nog: als we naar de volledige top-10 kijken van bepalende spelers (goals en assists opgeteld) van vorig seizoen in de reguliere competitie, dan zit iedereen nog in België.

De enige die al een transfer heeft gedaan is Gianni Bruno. Hij verliet Zulte Waregem voor een avontuur twintig kilometer verder bij AA Gent.