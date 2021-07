Philippe Clement op zijn hoede voor Union: "Er wacht ons zware verplaatsing in heksenketel"

Op de openingsspeeldag pakte Union meteen de scalp van Anderlecht, komende zondag komt landskampioen Club Brugge op bezoek in het Dudenpark. Philippe Clement is op zijn hoede voor de promovendus.

"Als je ziet hoe enthousiast onze fans waren na negen of tien maanden afwezigheid... Dan weet je dat je een heksenketel mag verwachten bij Union, na een afwezigheid van 48 jaar", beseft Philippe Clement.

Al zal ook Felice Mazzu zijn troepen klaarstomen voor een topprestatie. De ex-coach van Charleroi maakt er een erezaak van om te tonen dat zijn mislukt avontuur bij KRC Genk een accident de parcours was. "Ik ken Felice al heel lang, we hebben samen onze Pro Licence behaald. Ik weet maar al te goed hoe gretig hij is om zijn kwaliteiten te tonen in 1A."

"Het gaat een zware verplaatsing worden. Of ik verrast was door hun zege tegen Anderlecht? Neen, niet echt. We kennen hun kwaliteiten. Veel strijdlust, goed in de omschakeling en ze hebben niet veel nodig om een doelpunt te scoren. Daarmee kom je al een heel eind", besluit Clement.