🎥 Beelden die de Antwerp-fans doen likkebaarden: enkele hoogtepunten van aanwinst Viktor Fischer

Met Viktor Fischer haalde Antwerp een klasbak in huis. Geen jonkie of een vedette op zijn retour, maar een Deens international van 27 jaar. Dat Fischer over de kwaliteiten beschikt om een smaakmaker te worden, bewijzen onderstaande beelden.

Het was vooral bij Ajax dat Viktor Fischer, die overigens vloeiend Nederlands spreekt, furore maakte. Hij speelde van 2012 tot 2016 voor de Amsterdammers en behaalde er twee landstitels. De avonturen bij Middlesbrough en Mainz verliepen iets minder succesvol, uiteindelijk bood FC Kopenhagen in 2018 een uitweg. Bij het team van Jess Thorup pendelde Fischer afgelopen seizoen tussen basis en bank. Met vier doelpunten en negen assists oogden zijn statistieken behoorlijk. Fischer behaalde tot dusver 21 caps voor Denemarken, waarin hij drie keer de weg naar doel vond. Zijn laatste selectie dateert alweer van 2018. Mogelijk beukt hij bij Antwerp de poort naar de nationale ploeg weer open. Bekijk hier alvast enkele hoogtepunten van de stijlrijke Deen, die als rechtsvoetige het liefst vanaf de linkerflank komt.