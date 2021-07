Nieuwe Antwerp-speler legt zijn keuze uit

Alhassan Yusuf, de nieuwe Antwerp-middenvelder die vergeleken wordt met Ngolo Kanté, heeft voor het eerst van zich laten horen.

In een interview met de Gazet van Antwerpen legt hij uit waarom hij naar Antwerp is gekomen. "De Bel­gische competitie is een stap ­hogerop in vergelijking met Zweden", vertelt de 21-jarige Nigeriaan.

Het is hem ook opgevallen uit de gesprekken met de club dat er veel ambitie is op de Bosuil. "De mensen hier weten waar ze naartoe willen. Met Göteborg won ik de beker, wat geweldig was, maar in de competitie hadden we het - zeker vorig seizoen - moeilijk. Hier kan ik echt voor de prijzen meedoen."

Alhassan Yusuf staat bekend als een groot talent. Antwerp wist hem binnen te halen voor 1,5 miljoen euro.