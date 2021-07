OFFICIEEL: Viktor Fischer is de nieuwe offensieve aanwinst van Antwerp

Met Viktor Fischer heeft Antwerp een inkomende transfer afgerond: hij is de nieuwe offensieve aanwinst op de Bosuil. Fischer was gisteren al geland in Zaventem. Ondertussen is er ook over alle komma's en details een speler tussen stamnummer 1 en de Deense winger.

"De 27-jarige Deense linksbuiten komt over van FC Kopenhagen en tekent een contract voor 4 seizoenen op de Bosuil", staat op de site van Antwerp te lezen over de komst van Fischer. "Fischer, 21-voudig international, speelde van 2012 tot 2016 voor Ajax en scoorde 33 keer in 111 duels. Bij de Nederlandse grootmacht werd hij tweemaal landskampioen." Nadien volgden er nog avonturen in Duitsland en Engeland, respectievelijk bij Mainz en Middelsbrough. In januari 2018 keerde Fischer terug naar zijn thuisland om bij Kopenhagen te gaan voetballen. Drie en een half jaar later ruilt Fischer dus Denemarken voor België. Viktor Fischer tekent voor 4 seizoenen op de Bosuil! ✍️🇩🇰 pic.twitter.com/pPZp1Z4gxN — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 30, 2021 Met Fischer strik Antwerp toch wel een naam met enige adelbrieven. Vooral in zijn Ajax-periode maakte Fischer indruk. Op de Bosuil zullen ze hopen dat hij zijn vorm van weleer opnieuw kan benaderen en zo kan uitgroeien tot een ferme versterking voor het offensieve compartiment.