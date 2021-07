Plukt Bordeaux middenvelder van AA Gent weg?

De Buffalo's lijken een belangrijke pion op het middenveld te zullen kwijtspelen.

De Franse defensieve middenvelder kan namelijk op interesse rekenen vanuit zijn thuisland. Owusu kwam in 2019 over van Lyon en werkte zich op tot belangrijke speler in de Gelamco Arena.

Volgens Frans medium Foot Mercato zit er voor de 23-jarige Owusu een terugkeer naar Frankrijk in. Middenmoter Bordeaux zou namelijk geïnteresseerd zijn in de Gent-speler.

De eerste contacten zouden al gelegd zijn maar voorlopig is het nog wachten op een eerste bod. Owusu heeft in Gent nog een contract tot medio 2023