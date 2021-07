🎥 AA Gent-flop kroont zich met knappe goal tot matchwinnaar

Bij AA Gent liet Tim Kleindienst geen onuitwisbare indruk achter. De Duitse spits ging terug naar Heidenheim, waar hij zich duidelijk beter in zijn sas voelt.

Op de tweede speeldag van de Tweede Bundesliga was Tim Kleindienst (25) meteen de gevierde man bij Heidenheim. Op bezoek bij Ingolstadt zorgde hij een kwartier voor affluiten met een knappe lob voor het winnende doelpunt (1-2).

AA Gent had in de zomer van 2020 3,5 miljoen veil om Kleindienst weg te plukken bij Heidenheim. Zijn passage in de Ghelamco Arena werd er een van korte duur. Amper een half seizoen later keerde hij op huurbasis terug naar de Duitse tweedeklasser, dat hem in het tussenseizoen definitief overnam van AA Gent. De Duitsers betaalden op hun beurt 3,5 miljoen.