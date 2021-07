Verdediger Beerschot wil zich bewijzen: "Aanpassen? Het is niet dat je plots naar Atlético Madrid trekt hé"

Dario Van den Buijs kreeg in de eerste competitiewedstrijd van Beerschot een basisplaats. De verdediger verkoos vorig seizoen een half jaar uitgeleend te worden aan Fortuna Sittard omdat bij bij de Ratten te weinig speeltijd kreeg. Dit seizoen moet anders verlopen.

Van den Buijs is niet slecht gestart en wordt morgen weer aan de aftrap verwacht. Aan een definitieve transfer heeft hij zelfs nooit gedacht, want hij geloofde dat hij zich in de basis kon knokken. “Ik heb nooit het idee gehad dat ik hier weg moest. De trainer praat veel met me en zit kort op me, dat is een teken dat hij in mij gelooft", zegt hij in GvA.

"Vandaag ben ik op een leeftijd gekomen dat ik absoluut wil spelen. Vorig jaar had ik vaker willen spelen, maar ik heb wel het gevoel dat ik me hier ook bewezen heb. Zo draaide ik in de wedstrijd tegen Anderlecht bijvoorbeeld goed mee. De aanpassing aan het Belgische voetbal? Uiteraard moest ik me een klein beetje aanpassen, maar voetballen in België is nu geen wereld van verschil. Het is niet dat je plots naar het Atlético Madrid van Diego Simeone trekt."