Beerschot ziet nog een speler vertrekken

Beerschot maakt ruimte vrij in hun kern en ziet de tweede speler op één dag vertrekken.

Keres Masagnu verliet al Beerschot vandaag dat kan u HIER lezen. Nu is er ook een oplossing gevonden voor Fessou Placca. De Togolese spits keerde terug na een seizoen op huurbasis bij Lierse Kempenzonen maar kreeg geen kans in de voorbereiding van Beerschot.



Deze keer trekt Placca tijdelijk naar Koeweit, waar hij voor een seizoen aan de slag gaat bij Al Tadamon. Hij speelde op het Kiel 96 wedstrijden in eerste nationale en 1B, waarin hij goed was voor 30 goals en negen assists. Bij Beerschot heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen.