Officieel: Virton schiet in gang en gaat shoppen bij Beerschot en Waasland-Beveren

Op 15 augustus begint Excelsior Virton aan het seizoen in 1B. Onlangs stelde het tot spookclub herleide Virton Christophe Grégoire voor als nieuwe coach, zaterdag kondigde de ploeg uit de Gaume zowaar twee aanwinsten aan.

Din Sula is een 23-jarige spits die werd opgeleid bij OHL. De voorbije jaren lag Din Sula, die over de Belgische en Albanese nationaliteit beschikt, onder contract bij Waasland-Beveren. Aan de Freethiel werd zijn aflopend contract niet verlengd.

De tweede aanwinst van Virton is Keres Masangu. De 21-jarige centrale middenvelder komt over van Beerschot, waar hij niet meer in de plannen paste. Masangu stond in de jeugd te boek als een enorm talent en passeerde onder meer bij Anderlecht, KV Mechelen en AS Roma. Vorig seizoen werd hij door Beerschot uitgeleend aan HNK Sibenik.

Er ligt de komende weken overigens nog heel wat werk op de plank in Virton. Na de komst van Sula en Masangu bestaat de A-kern uit welgeteld vier spelers.