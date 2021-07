Club Brugge wil overwinteren in Europa... Vanaken kiest zijn tegenstanders waarmee hij dat misschien ziet lukken

Club Brugge wil het doel in Europa eindelijk eens bereiken: overwinteren in de Champions League. Dat wordt er seizoen na seizoen niet makkelijker op. Hans Vanaken bekeek de mogelijkheden al even.

Vanaken kreeg van HLN de potten voor de neus geschoven. "Je wil toch doorstoten, hé? Villarreal, Lille, Sporting: één van die clubs uit pot 1. (kijkt naar pot 2) Die zijn zelfs sterker dan pot 1! FC Barcelona zou ik wel eens leuk vinden. Dat steekt er voor mij bovenuit. Qua voetbal kan dat daar wel eens tegenvallen", lacht hij. "Maar qua naam vind ik het nog steeds de grootste club ter wereld. Juventus en Liverpool hebben we ook nog nooit gehad. Dortmund hoeft alvast niet meer voor mij. 't Is moeilijk, hé. Nu kan je zeggen: 'Doe maar Villarreal.' Om daar dan in september 3-0 op je doos te krijgen."





