34-jarig boegbeeld en ex-kapitein van KV Oostende trekt naar Eerste Nationale

Royal Knokke FC heeft zich versterkt met Sébastien Siani. De voormalige kapitein van KV Oostende tekende er een contract voor twee jaar.

Sinds zijn terugkeer uit de Verenigde Arabische Emiraten zat Siani zonder club. Zijn verblijf daar werd verkort door de coronapandemie. Hij zocht in België een team in eerste of tweede nationale, maar de aanbiedingen voor de 34-jarige middenvelder bleven uit.

Nu zet hij dus de stap naar Eerste Nationale, waar hij verschillende bekende gezichten zal tegenkomen.

Siani is geen onbekende in het Belgisch voetbal, hij kwam als 19-jarige toe bij Anderlecht maar kwam er weinig aan spelen toe. Hij werd door Anderlecht onder meer uitgeleend aan Union, Sint-Truiden en Zulte-Waregem. In 2012 kwam hij bij KV Oostende terecht waar hij zou uitgroeien tot een sterkhouder en hij werd er ook kapitein.

Hij speelde 182 wedstrijden voor KVO alvorens hij naar Antwerp verhuisde. In 2018 trok hij naar Al-Jazira in Koeweit. Siani speelde ook 25 keer voor de nationale ploeg van Kameroen waarmee hij de Afrika Cup wist te winnen in 2018 onder leiding van bondscoach Hugo Broos, in de finale van de Afrika Cup gaf hij in de 89ste minuut de assist voor de winning goal.