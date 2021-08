📷 "Twee woorden ... Engelbert Humperdinck": buschauffeur Club Brugge kent zijn pappenheimers

Club Brugge trekt voor het eerst naar een ander stadion voor een uitwedstrijd in de Jupiler Pro League dit seizoen. De buschauffeur heeft er alvast zin in.

Romain Verhaeghe is de chauffeur van dienst deze zondag voor de uitwedstrijd naar Brussel, waar in het Dudenpark zal gespeeld worden tegen Union.

Hij tweette vol enthousiasme dat hij er klaar voor is en kent ook duidelijk zijn pappenheimers - en het legendarische tv-programma In De Gloria.

Een buschauffeur die op weg is naar Brussel ... Dan weet u dat Engelbert Humperdinck niet veraf is. Gelukkig zit er geen Raymond in de kern van blauw-zwart ...