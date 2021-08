Charleroi ontplofte al voor de wedstrijd, spelers en coach onder de indruk: "Alles aan gedaan"

Charleroi heeft nog eens kunnen dansen. Los van het resultaat tegen STVV waren de Zebra's vooral blij dat de supporters terug op post zijn.

De speaker maakte er een wild feestje van, de supporters gingen gretig mee en zongen als bijna nooit tevoren.

Sentimenten

Na een moeilijk coronajaar was het heel emotioneel om te zien allemaal. "Ik hoop dat de supporters terug naar huis zijn gegaan met de overtuiging dat we alles hebben gedaan om te winnen", aldus coach Still.

"Het was een magisch moment. Zelfs tijdens de opwarming begonnen ze ons al aan te moedigen, dat heeft echt plezier gedaan. Voor mij was het de eerste keer voor zo'n publiek", aldus Anass Zaroury.