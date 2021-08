Opvallende aanwezige op Union-Club Brugge: 'Anderlechtspeler klaar voor transfer?'

In de tribune op wedstrijd tussen Union en Club Brugge zat een opvallende toeschouwer. Is een transfer in de maak?

Adrien Trebel werd gespot in de tribune tijdens de match tussen Union en Club Brugge. Hij zat er aan de zijde van zijn makelaar Mogi Bayat.

Zien we hem binnenkort bij Union spelen? Of gaat hij richting Club Brugge? Het hoeft natuurlijk niks te betekenen dat hij daar aanwezig is, maar kom. Speculeren doen we graag.

Trebel is uiteindelijk overbodig bij Anderlecht en moet weg. "Ik weet niet of we hier conclusies aan moeten verbinden", zei commentator Nicolas De Brabander op Eleven Sports.