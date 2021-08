OFFICIEEL: Obbi Oulare krijgt bij Barnsley concurrentie van landgenoot

Het jeugdproduct van Anderlecht vertrok in 2018 naar Toulouse, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan FC Metz. Nu doet Toulouse de voormalige belofteninternational definitief van de hand. Iseka ondertekende een contract voor vier seizoenen bij Barnsley, een club uit het Engelse Championship.

Bij Barnsley zal Iseka de concurrentie moeten aangaan met Obbi Oulare, die vorige week ook tekende bij de zusterclub van KV Oostende.

🖊️📄 We are delighted to confirm the arrival of Aaron Leya Iseka from Toulouse!



The forward signs a four-year deal with the Reds.