Antwerp begrijpt de 0 op 6 wel een beetje, maar: "Het maakt me wel kwaad"

Royal Antwerp FC begon met twee nederlagen aan de competitie, maar algemeen directeur Sven Jaecques blijft opvallend kalm in deze oncomfortabele situatie.

De 0 op 6 is voor Jaecques een klein beetje logisch. "Als je zoveel in één keer moet wijzigen en nog maar aan 60 tot 70 procent zit van alle aanpassingen, kán die 0 op 6 inderdaad gebeuren, al hadden we dat natuurlijk niet automatisch verwacht", vertelt Jaecques aan HLN.

Antwerp kan nog geen beroep doen op Björn Engels, Faris Haroun, Michel-Ange Balikwisha, Sam Vines, Koji Miyoshi en Alhassan Yusuf. Een enorm lijstje.

Toch zoekt Jaecques geen excuses. "Het maakt me wel wat kwaad dat we geen punten pakken met wie er wél is. Als je kijkt wat er op het veld staat, is dat meer dan genoeg om competitief te zijn tegen Mechelen en Kortrijk. Die 0 op 6 maakt ons wakker en toont aan dat het niet zomaar gaat. De passie en het enthousiasme dat ik zondag van onze supporters zag, heb ik in die twee matchen iets te weinig gezien op het veld. Dat kunnen we, los van de goede intenties en het proces, niet aanvaarden.”