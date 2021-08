Aron Donnum geeft meteen visitekaartje af: "Coach zei me om mezelf te zijn"

Aron Donnum heeft zijn eerste minuten voor Standard achter de rug. En de joker deed meteen wat van hem verwacht werd. Met een assist gaf hij ook zijn visitekaartje af.

"Ik ben heel blij met deze overwinning. Ik zag mijn teammaats vanop de bank heel hard werken, dit was een driepunter op de mentaliteit", aldus Donnum achteraf.

"Een voorzet of een schot? Als je in zo'n positie staat is de bal hard naar de tweede paal mikken altijd een goede zaak, dan moet je hopen dat er iemand tegenaan kan lopen en dat is nu gelukt."

Frisheid

"De coach vroeg me om mezelf te blijven en gewoon te vechten voor elke bal. Dat heb ik gedaan. Het is nog wat wennen, want de Belgische competitie is heel intens."

"Hij voegt iets anders toe aan de ploeg", is ook coach Mbaye Leye in de wolken. "Hij had de frisheid die het verschil maakte."