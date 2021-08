'Gheysens wil transferoffensief inzetten en versterkt Antwerp met enkele ronkende namen'

Antwerp FC heeft de competitiestart volledig gemist. Toch wil men op de Bosuil niet wanhopen. Er komt namelijk een heus transferoffensief aan.

Antwerp FC haalde in het tussenseizoen al Bjorn Engels, Michael Frey, Michel-Ange Balikwisha en Jelle Bataille naar de Bosuil. Daarnaast staat de Great Old dicht bij de komst van Sam Vines en Johannes Eggestein.

Maar Sport/Voetbalmagazine kondigt aan dat de echte mercato nog moet beginnen in Deurne-Noord. Het weekblad kwam te weten dat Paul Gheysens de komende weken ferm wil uithalen. Het is de bedoeling dat er enkele ronkende namen in het rood en wit zullen voetballen.