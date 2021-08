Ex-speler Essevee trekt naar Ligue 1

Gideon Mensah maakte de nodige indruk bij Zulte Waregem in het verleden, nu is hij op weg naar een nieuwe uitdaging.

Gideon Mensah (23) werd twee seizoenen uitgeleend aan Zulte Waregem, nu heeft hij een nieuwe uitdaging beet.

Il y a un nouveau venu sur la rive gauche à Bordeaux 👀

Le latéral gauche ghanéen @gideonmensah_14 est bordelais ! 🔵⚪ pic.twitter.com/V68zSo5gjy — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 3, 2021

Na een jaartje bij Vitoria Guimaraes wordt het nu een jaartje Bordeaux, nog steeds op uitleenbasis van RB Leipzig.

Deze keer is er wel een aankoopoptie in het contract vervat voor de kwieke speler, die hoopt op veel speelminuten in de Ligue 1.