Luka Elsner onderschat Racing Genk zeker niet

KV Kortrijk is de trotse leider in de Jupiler Pro League en zaterdag ontvangen ze vice-kampioen Racing Genk. Luka Elsner is lovend over de aanvallende kwaliteiten van Racing Genk en mist zelf een aantal sterkhouders.

“We spelen tegen de beste ploeg van het moment”, zegt Luka Elsner. “Genk speelt beter dan zijn punten aangeven. Ze hebben altijd heel veel offensieve mogelijkheden met Itu, Bongonda, Trésor en Onuachu, maar ze hebben ook sterke flankverdedigers. We kennen elke speler door en door. Het wordt een uitdaging om met een sterk defensief blok stand te houden.” Of de leidersplaats een stimulans is? “Het geeft vertrouwen maar we moeten beide voeten op de grond houden: we hebben twee goede matchen gewonnen, geen tien.” Dat zegt Luka Elsner. Op Antwerp kon KV Kortrijk de drie punten grijpen waardoor ze als enigste met nog het maximum van de punten staan te blinken. Voor de wedstrijd tegen Racing Genk kan Luka Elsner wel niet rekenen op drie spelers. Zo zijn Aleksandar Radovanovic, Lucas Rougeaux en Muhammed Badamosi afwezig omwille van blessures.





Volg KV Kortrijk - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (07/08).