OFFICIEEL: Beerschot plukt nieuwe aanvaller weg uit de Franse derde klasse

Bij Beerschot waren ze nog op zoek naar offensieve versterkingen en vandaag hebben ze een nieuwe aanvaller kunnen voorstellen. Het gaat om Issa Soumaré, een Senegalese aanvaller die overkomt van de Franse derdeklasser US Orléans.

Beerschot heeft een nieuwe aanvaller beet. De Belgische club plukt namelijk Issa Soumaré weg bij US Orléans, een Franse derdeklasser. De Senegalees tekende een contract voor vier seizoenen op het Kiel.

Vorig seizoen was de 20-jarige Soumaré één van de sterkhouders voor US Orléans. Zo was de aanvaller in 31 wedstrijden goed voor 8 doelpunten en 3 assists in de Franse derde klasse.