Patrik Hrosovsky heeft geen probleem met rotaties van John van den Brom

Patrik Hrosovsky trekt zaterdag met Racing Genk naar de onverwachte leider KV Kortrijk. Genk, met 1 op 6, moet vol aan de bak.

Volgens Patrik Hrosovsky liggen de resultaten van Racing Genk niet in het verlengde van hun prestaties. De 1 op 6 en de Europese nederlaag deden immers anders vermoeden. Daar komt nu nog een duel tegen een ploeg in vorm in de Jupiler Pro League bovenop.

Op Kortrijk gaan spelen is volgen Hrosovsky sowieso al geen plezier. “Het zijn altijd intense wedstrijden op een smal veld en Kortrijk lijkt dit jaar inderdaad veel kwaliteit te hebben”, zegt hij aan HBVL. “Maar we moeten nu niet plots met angst de bus opstappen. We hebben in Kortrijk ook al gewonnen. Ik herinner me anderhalf jaar geleden nog dat we het haalden dankzij een doelpunt van Dries Wouters.”

Trainer John van den Brom kondigde al aan dat hij zou roteren, met het oog op de Europese match. “Elke speler weet op elke positie wat van hem verwacht wordt. Onze kern is sterker dan vorig seizoen. Tot nu toe bleven alle basisspelers aan boord, bovendien kwam er extra kwaliteit bij. Dan is het in een erg drukke periode als deze normaal dat een coach daarvan gebruikmaakt.”