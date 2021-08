Malinwa likt wonden na nieuwe nederlaag: "Dit moet ons stadion zijn" en "Dat gaat te makkelijk"

KV Mechelen heeft op speeldag 3 in eigen huis verloren van KAS Eupen. En dus moesten de spelers na de wedstrijd wonden likken, zoveel was duidelijk.

"Thuis verliezen tegen een weliswaar goed Eupen is teleurstellend. We komen op een goed moment op voorsprong en hadden ook na de 1-1 nog goede kansen, maar hebben ze niet afgewerkt", aldus Sandy Walsh in zijn reactie na de nederlaag tegen Eupen.

"Ik riep nog om zeker geen goal te slikken op een corner, maar dat deden we toch. Op de counter werd het daarna moeilijk tegen de snelle jongens. Dit is ons stadion, dit moet van ons zijn. Dit is teleurstellend, we gaan dit volgende week moeten rechtzetten."

Nieuwelingen doen het goed

Of we te veel goals slikken? Ik ga niemand met de vinger wijzen, maar het is soms iets te gemakkelijk misschien. Daar moeten we samen aan werken. We hebben een nieuw centraal duo achterin, maar alle nieuwkomers doen het goed. Ze hebben matchen nodig samen om beter te worden."

"Niemand van ons is al op het niveau van vorig seizoen in de play-offs, dus daar gaan we hard moeten aan werken de komende weken", besloot de rechtsachter van KV Mechelen.