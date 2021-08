Peter Maes steekt de hand in eigen boezem: "Ik kijk vandaag vooral naar mezelf"

Peter Maes had complimenten voor de tegenstander maar zag ook duidelijk het falen van zijn team. Hij stak ook de hand in eigen boezem want hij maakte zelf ook fouten zei hij tijdens de persconferentie.

"In de eerste plaats gefeliciteerd aan mijn collega Felice", zo opende Peter Maes zijn deel van de persconferentie. "Het is duidelijk dat hij er heel hecht en solide team van gemaakt heeft. We wisten dat we op een team gingen botsen dat heel sterk was. Een team met veel kracht, loopvermogen en dat zich nog steeds in de 'flow' van vorig seizoen leeft", zo haalde Peter Maes de loftrompet boven voor de tegenstander.

Natuurlijk had hij het ook over zijn eigen Beerschot en zichzelf als trainer. "We dachten dat we er klaar voor waren maar op geen enkel moment hebben we een vuist kunnen maken. We gaven veel te gemakkelijk onze doelpunten weg omwille van individuele fouten en op een zeker moment waren we het helemaal kwijt. Daar kan je als coach alleen maar verantwoordelijk voor zijn want ik heb ook gefaald vandaag. Ik heb niet de hand van de coach gezien in dit team. Je kan heel veel zeggen over de jongens en de fouten die gemaakt zijn maar ik kijk vandaag vooral naar mezelf", zei een teleurgestelde Peter Maes.