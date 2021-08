Waasland-Beveren speelt gelijk tegen Eredivisieclub

Waasland-Beveren nam het vandaag in een oefenduel op tegen SC Cambuur. De Nederlandse club promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie. Voor Beveren begint het seizoen in 1B op 15 augustus.

De Waaslanders kwamen in eigen huis heel snel op achterstand, maar konden de reg ruchten. De 1-0 van Cambuur (3de minuut) werd in de 25ste minuut uitgewist op een corner door spelmaker Kevin Hoggas die onlangs overkwam van Cercle Brugge.

In de tweede helft duurde het tot minuut 65 vooraleer Waasland-Berveren de leiding kon nemen. Het was Bertone die op een hoekschop de 2-1 kon binnentikken aan de tweede paal. In de absolute slotfase kon Cambuur nog dreigen. De stand werd nog op 2-2 gebracht in de 89ste minuut.