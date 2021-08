Cercle Brugge jaagt achter voormalig goudhaantje van Manchester City

Cercle Brugge wil zich nog graag versterken en heeft daarom hun oog laten vallen op een voormalig groot talent van Manchester City.

Cercle zou immers werk maken van de komst van Rabbi Matondo, meldt Bild. De 20-jarige Welshe winger mag vertrekken bij Schalke 04, want de club moet besparen na de degradatie. Cercle kan daarvan profiteren en Matondo op huurbasis met aankoopoptie binnenhalen.



Zijn avontuur in Duitsland was geen groot succes want hi raakte niet verder dan twee goals in 32 wedstrijden. Schalke 04 nam hem in de winter van 2019 over van Manchester City voor 9 miljoen Euro.