"Hij is een voorbeeld voor de jeugd": spits Anderlecht scoort eerste competitiegoal in vier jaar voor paars-wit, Kompany spreekt over toekomst

Het was al van mei 2017 geleden dat hij nog eens kon scoren voor RSC Anderlecht, maar het is dan toch eindelijk nog eens gebeurd. En dus is de vraag: wat nu met Isaac Kiese Thelin?

Door de kleine blessure van Joshua Zirkzee mocht Isaac Kiese Thelin een dik halfuur invallen voor RSC Anderlecht tegen Seraing. En even later kon hij de score zelfs openen voor paars-wit, waarmee hij in de competitie voor het eerst in meer dan vier jaar de netten deed trillen voor Anderlecht - er was ook nog een bekerdoelpunt in 2019. Voorbeeld "Voor hem is het altijd moeilijk geweest bij Anderlecht en ook onder mij, maar ik ben heel hard te spreken over de persoon en de ingesteldheid van Isaac Kiese Thelin", wierp coach Kompany een bloemetje achteraf." "Hij gaat altijd 100% voor elke minuut die hij krijgt en ik gebruik hem als voorbeeld voor de jonge gasten. Dat is heel belangrijk. We zullen zien wat de toekomst voor hem brengt."