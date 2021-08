Kompany gaat geen risico's nemen in Conference League met Zirkzee: "We moeten voorzichtig zijn"

Joshua Zirkzee kan een meerwaarde worden, maar RSCA moet waken over zijn fysiek. Kompany wil dan ook voorzichtig zijn met de Anderlecht-aanwinst. De Nederlander debuteerde op het veld van Laçi. Wellicht zal hij er in de terugmatch niet bij zijn.

Het halfuurtje als invaller uit bij Laçi werd opgevolgd door een basisplaats in de thuismatch tegen Seraing. Kompany gaf op zijn persconferentie aan dat Zirkzee in de terugwedstrijd tegen Laçi mogelijk gespaard zal worden. "Ik zal geen risico's nemen. We moeten voorzichtig zijn met Joshua", klinkt het bij de trainer van Anderlecht.

Blessure tegen Seraing niet te ernstig

Dat zal vooral ook mee ingegeven zijn door die vorige competitiewedstrijd. Na een klein uur moest Zirkzee naar de kant. "Tegen Seraing moest hij al gewisseld worden. We hadden wel het geluk dat zijn blessure niet al te ernstig was", besluit Kompany.

Mogelijk dus geen Zirkzee, maar voor het overige is het niet de bedoeling om naar hartelust te sleutelen aan de ploeg. "Als we noodgedwongen tot een wissel moeten overgaan, zullen we dat doen, maar we gaan met dezelfde mindset als anders aan de wedstrijd beginnen. We gaan zeker niet beginnen speculeren."