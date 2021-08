OFFICIEEL: Moeskroen maakt na komst Duplus met twee Belgen hattrick aan nieuwkomers compleet

Moeskroen kondigde eerder al de komst van Duplus aan en daar zijn al de volgende nieuwkomers. Ook Jason Bourdouxhe en Calvin Dekuyper hebben bij Moeskroen getekend. Met deze drie nieuwe spelers scoren 'les Hurlus' op deze woensdag een heuse hattrick.

Jason Bourdouxhe (30) is een Belgische middenvelder die tot dusver vooral in Nederland actief was. Vorig seizoen voetbalde Bourdouxhe bij FC Eindhoven. Hij deed al mee met Moeskroen in vriendschappelijke wedstrijden en maakte in die oefenduels een goede indruk. Met Moeskroen heeft hij een overeenkomst bereikt voor het seizoen 2021-2022. Bourdouxhe kan zowel als linksmidden als in het centrum uitgespeeld worden.

© photonews

Calvin Dekuyper is een ex-speler van Cercle Brugge. De 21-jarige Dekuyper stroomde bij Cercle door van de jeugd naar de eerste ploeg en werkte bij het fanionteam een twaalftal wedstrijden af. Moeskroen neemt hem transfervrij over. Dekuyper tekende een contract voor één seizoen met een optie voor een bijkomend seizoen. Dekuyper is een verdedigende middenvelder.

Met deze nieuwkomers er nog bij - zonder ook de aankondiging van Frédéric Duplus te vergeten - is Moeskroen stilaan klaar voor de start van de competitie in 1B.