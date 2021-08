Jonas De Roeck bevestigt verregaande interesse van Westerlo in speler van Club Brugge

Westerlo start onder de nieuwe trainer Johan De Roeck met een verplaatsing naar Virton. Al is de ploeg nog op zoek naar versterking.

Westerlo wil zijn start niet missen om zo het hele seizoen te kunnen spelen voor de promotie. Trainer De Roeck zoekt nog enkele versterkingen.

Een naam die daarbij vaak valt is die van Thomas Van den Keybus van Club Brugge. “We zijn nog op zoek naar bepaalde profielen”, zegt De Roeck aan GVA. “Thomas is een van de targets, maar niet de enige piste. Met Thomas heb ik veel videocalls achter de rug. De puzzelstukken moeten in elkaar passen.”

Transfers doen, terwijl het seizoen al bezig is. Het blijft toch iets raars. “Het is een tendens dat de zomermercato steeds later op gang komt. Bij Westerlo beseffen we dat we voorlopig wellicht iets tekortkomen. We zijn er ons al langer van bewust, die analyse hebben we eerder gemaakt. Het heeft geen zin om ons druk te maken. Alle clubs worden ermee geconfronteerd.”