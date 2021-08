📷 Radja Nainggolan geland, nu medische tests: Financiële details over monsterdeal uitgelekt

Royal Antwerp FC stunt met de komst van Radja Nainggolan. Er zijn ook meer details over de deal bekendgeraakt.

Nainggolan stapte vanmorgen op het vliegtuig richting Deurne. Hij legt vanmiddag bij Antwerp de medische testen af en tekent dan zijn contract.

Over de deal zijn ondertussen meer details bekend. Volgens de kranten van Mediahuis wordt Nainggolan nog voor één jaar aan 50 procent uitbetaald door Inter. Dat zou om een bedrag van 1,25 miljoen euro gaan.

Bij Antwerp tekent Nainggolan normaal voor 2 seizoenen. Hij krijgt per jaar een tekenbonus van 2 miljoen euro. Verder zou hij een “bescheiden loon” krijgen bij The Great Old.

Volgens HLN ontkent Royal Antwerp FC de genoemde cijfers.