Isma Coulibaly blikt terug op zijn debuutseizoen bij Beerschot

Isma Coulibaly is nog steeds maar 19 maar speelde vorig seizoen een belangrijke rol bij Beerschot. Dat hem huurt van Sheffield United. Hij blikt terug op zijn eerste seizoen op Het Kiel.

Op de website van Beerschot blikt Coulibaly terug op zijn debuutseizoen en ook zijn droom om later aan de slag te gaan in de Premier League.

"Ik kijk hoe dan ook met fierheid terug om mijn eerste seizoen hier. De aanpassing verliep supervlot. Ik kwam in een warme, hardwerkende en plezante spelersgroep terecht, die me onmiddellijk omarmde. Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Fré Frans... ach iedereen eigenlijk... ontfermde zich over mij, gaf me goeie raad en hielp me zowel op als naast het veld. En leerde me de eerste Nederlandse vieze woorden. (lacht) Heel belangrijk allemaal. Ik voelde me direct goed in mijn vel. En bovendien had ik in Hernan Losada de voor mij perfecte trainer. Hij stuurde me tactisch bij, leerde me de kneepjes van het vak en gaf me speelkansen. Het team zat vanaf speeldag één in een positieve flow. We wonnen veel, scoorden aan de lopende band, stonden op een moment zelfs eerste in de rangschikking. Het was een fantastische periode. Voor de club én voor mezelf."

Bij Sarpsborg in Noorwegen kwam hij op de radar van Sheffield United. "Geen seconde moeten nadenken om daar mijn krabbel onder te zetten. Het Engels voetbal en dus zeker de Premier League is mijn favoriete competitie. Dit was voor mij een droom die werkelijkheid werd. Mijn ultieme sportieve ambitie is trouwens om een vaste waarde te worden in de Premier League. Ik heb geduld om dat te verwezenlijken. Zo wist ik meteen dat ik zou worden uitgeleend om speelminuten en ervaring op te doen maar dat stoorde me niet. Dat was vanaf de eerste minuut ingecalculeerd. Beerschot bleek meteen een schot in de roos."