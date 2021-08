Slecht nieuws: Antwerp is Frey enkele maanden kwijt

Antwerp speelde vrijdag op het veld van Charleroi, maar tijdens de rust moesten ze Frey noodgedwongen wisselen. De spits die al zes keer scoorde blesseerde zich al in minuut dertien, maar speelde de eerste helt toch nog uit.

Vanmiddag kreeg de Zwitser het verdict te horen: een breukje in de linkerknie, twee tot drie maanden niet voetballen. Antwerp heeft met Johannes Eggestein natuurlijk al een vervanger in eigen rangen, maar het kan zo maar zijn dat ze nu toch nog op zoek gaan naar een nieuwe spits.

ℹ️ Michael Frey liep in de wedstrijd tegen Charleroi een klein breukje op in de linker knie. Zijn revalidatie is onmiddellijk na de wedstrijd opgestart. Er wordt een inactiviteit van 2 tot 3 maanden verwacht. pic.twitter.com/gGXcqxT7Kj