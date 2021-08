Oh ironie in Waregem: nieuwe naamsponsor stadion doet zijn naam geen eer aan met stroompanne

Sinds dit seizoen spreken we niet meer over het Regenboogstadion in Zulte Waregem maar over de Elindus Arena. En bij de eerste thuiswedstrijd met supporters ging het even mis.

De naam van het stadion uitbesteden aan een sponsor, Zulte Waregem is niet de enige ploeg die het doet. Denk maar aan het Lotto Park van Anderlecht, de Luminus Arena in Genk of het AFAS Stadion in Mechelen. Goede naamsbekendheid voor de sponsor, die zo zijn merk extra in de verf zet. Maar zondagavond was het even cynisme ten top in Zulte Waregem.

Elindus profileert zichzelf namelijk als 'energieleverancier voor ondernemers'. Hopelijk voor hen zijn ze niet de energieleverancier van het stadion zelf, want na 20 minuten in de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge viel de helft van de stroom uit in de Elindus Arena. Scheidsrechter Visser riep iedereen naar binnen en zo lag de wedstrijd een tiental minuten stil. Toch een pijnlijke voor de sponsor...