OHL met eigen wapens geklopt bij 4-0 van Thorstvedt: "Ingestudeerd? Nee hoor, ingeving van het moment"

De fans in de Luminus Arena werden zaterdagavond verwend. De bekerwinnaar toonde veel drang naar voren en stapelde de kansen op. Junya Ito zorgde met een werelddoelpunt voor de 3-0, maar ook over de 4-0 valt heel wat te zeggen.

In blessuretijd wipte de omnipresente Carel Eiting een vrije trap nonchalant over het Leuvense muurtje. Kristian Thorstvedt reageerde het snelst, een controle en trap later lag de 4-0 in het doel van een moedeloze Romo. Een ingestudeerd nummertje... uitgerekend tegen OHL, dat maar al te graag uitpakt met zulke handigheidjes.

"Ingestudeerd? Ik was even verrast als jullie, hier hebben we niet op getraind", kon John van den Brom er hartelijk om lachen. "Twee intelligente jongens, soms heb je niet meer nodig dan dat. Dit mogen ze wel vaker doen."

Ook Carel Eiting gaf na afloop meer tekst en uitleg bij die fase. "Het was een ingeving van het moment. Ik vertelde Kristian (Thorstvedt, nvdr.) dat we het gingen proberen. Het is belangrijk dat je mekaar vertrouwt in dat soort acties en ik kan het geweldig goed vinden met hem. Aan Paul Onuachu zei ik dat hij wat ruimte moest laten. Vorige week hadden we een gelijkaardige fase waarop we veel nagekaart hebben. Leuk dat dit vanavond opnieuw gebeurde én lukte."