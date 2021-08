Onze man van de match in RC Genk-OHL: "Het zou zonde zijn om niet te genieten op het veld"

De Genkse machine draaide bij momenten op volle toeren tegen OHL. Met Bongonda, Onuachu, Ito en Thorstvedt waren het de usual suspects van vorig seizoen die de weg naar doel vonden. Toch viel onze keuze voor Man van de Match niet op een van hen. Die eer viel te beurt aan 'Professor' Carel Eiting.

De Nederlander moest even geduld tonen, maar tegen OHL maakte Eiting voor de tweede keer op rij de negentig minuten vol. Dat deed hij met brio. De Professor bepaalde het tempo, zorgde voor balans in het elftal en was betrokken bij twee doelpunten. Met een slim hakje lag hij aan de basis van de vroege 1-0 van Bongonda. In blessuretijd zette hij de kers op de taart met een opwippertje naar Thorstvedt, die de 4-0 maar binnen te leggen had. Een actie waarbij voetbalintelligentie en -plezier vanaf dropen.

Op zijn 23ste straalt Eiting opvallend veel métier uit. De Nederlander loopt constant ploegmaats te coachen en lijkt zijn draai in het team nu al gevonden te hebben. "Ik heb veertien jaar Ajax en een jaar Championship (bij Huddersfield, nvdr.) achter de rug, dus in mijn hoofd heb ik alles al meegemaakt (lacht). Of ik geniet tijdens dit soort wedstrijden? Natuurlijk, het zou zonde zijn om niet te genieten tijdens je carrière", vertelde de welbespraakte Nederlandse linkspoot na afloop.

Ook John van den Brom was na afloop lovend voor zijn Nederlandse middenvelder. "We wisten waar zijn kwaliteiten liggen, dat heeft hij vandaag ook weer laten zien. Hij is goed aan de bal, kiest op de juiste momenten om door te dekken of te temporiseren en beschikt over een goeie vista. Hij gaat als een speer. Al was voor mij hét hoogtepunt dat hij tot twee keer toe een tegendoelpunt kwam verhinderen, nadat Maarten Vandevoordt balverlies leed. Dat toont onze teamspirit aan."

"Kan nog beter"

In de eerste wedstrijden keek Carel Eiting vol ongeduld toe vanaf de invallersbank, met enkele sterke prestaties lijkt hij op dit moment de voorkeur te krijgen op Hrosovsky. "Het was de tweede keer dat ik negentig minuten kon volmaken en ik ben best tevreden over mijn niveau. Dat was ik overigens ook al bij mijn invalbeurten. Voor alle duidelijkheid: ik ben dan wel tevreden, maar ik blijf kritisch. Wedstrijden herbekijken om te zien wat beter kan, over wedstrijden spreken... dat hoort erbij. Ik wil steeds meer en alsmaar beter worden", besluit Carel Eiting.