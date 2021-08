Sven Jaecques, algemeen directeur van Antwerp, heeft alle vertrouwen in de transfer van Nainggolan

Radja Nainggolan werd vandaag officieel voorgesteld bij Antwerp. De algemeen directeur van Antwerp, Sven Jaecques legde uit waarom ze hem zo graag bij Antwerp wouden binnenhalen.

Op de persvoorstelling van Radja Nainggolan nam eerst algemeen directeur Sven Jaecques het woord. "We kunnen deze transfer vrij simpel kaderen. We hebben 11 of 12 transfers gedaan en op Yassine na (Yassine Ben Hamed) allemaal spelers met potentieel om in het eerste elftal te staan. Daar zitten vijf jongens bij U23. Dan is het ook niet abnormaal dat we ook op zoek zijn gegaan naar wat leiderschap en ervaring", verklaarde Jaecques de keuze voor Nainggolan. "

"Als je dat dan kan combineren met iemand die een carrière heeft zoals Radja met veel ervaring in een grote competitie en op internationaal vlak. Die dan ook nog is van Antwerpen is dan hadden we hem snel gevonden", vertelde Sven Jaecques.

"Uiteraard hebben we ook gepolst naar zijn motivatie en wat hij nog wil bereiken in zijn carrière. Als we voelden na een paar dagen spreken dat die motivatie heel groot was en de goesting om hier in Antwerpen nog iets neer te zetten. Dan hadden we elkaar snel gevonden", sloot hij af.