Voormalige smaakmakers van Antwerp kunnen niet stunten tegen Porto

Twee voormalige smaakmakers van Antwerp speelden ontvingen vandaag in eigen huis de Portugese grootmacht FC Porto. Ze waren er dicht bij maar een stunt zat er juist niet in.

Ivo Rodrigues maakte vorig seizoen met de winterstop al de overstap naar FC Famalicao van Antwerp. Deze zomer kreeg hij gezelschap van de Franse verdediger Dylan Batubinsika.

Zowel Rodrigues als Batubinsika stonden in de basis tegen de Portugese grootmacht en speelden de gehele wedstrijd. Ze verloren met 1-2 maar een stunt was zeer dichtbij.

Porto was op een 0-2 voorsprong gekomen maar dankzij Toni Martinez maar Riccieli kon nog zorgen voor de tegentreffer. In de 96ste minuut kreeg Famalicao de kans om nog gelijk te maken via Bruno Rodrigues maar het doelpunt werd door de VAR afgekeurd.

Famalicao is met een nul op zes niet goed aan het seizoen begonnen terwijl Porto mee aan de leiding staat met het maximum van de punten. Werk aan de winkel dus voor de twee voormalige spelers van Antwerp.