KV Oostende plant eerbetoon voor Franck Berrier: "Iedereen is welkom"

Vorige week werd de Belgische voetbalwereld opgeschrikt door het tragische overlijden van Franck Berrier. KV Oostende, een van Berriers ex-clubs, organiseert alvast een wake om hun voormalige spelmaker een passend eerbetoon te geven.

"In samenspraak met de nabestaanden organiseren we op maandag 23 augustus, van 19u t/m 21u, een wake in de Diaz Arena. Hierop is iedereen welkom: supporters, sponsors, ex-ploegmakkers, trainers,… Concrete info volgt later deze week", klinkt het op de webstek van KVO.

"Ook op de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem (29/8) volgt nog een hommage aan onze Kleine Generaal. Opdat we hem nooit zullen vergeten."

De begrafenis van Franck Berrier, die amper 37 mocht worden, vindt aanstaande vrijdag in intieme kring plaats in Frankrijk.