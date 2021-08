'Man van de match' Odjidja loodst Gent vanuit hogere positie naar overwinning: "Met Vadis kan je alle kanten uit"

De zoektocht naar een man van de match in Gent - KV Mechelen was nog niet zo simpel. Vadis Odjidja is de man die volgens ons dat tikkeltje meer bracht. Vadis was de voorbeeldige kapitein die zijn verantwoordelijkheid volop nam en dat koppelde aan technische kwaliteiten.

Met Ngadeu en Nurio als scorende verdedigers en de bedrijvige aanvallers Malede en Tissoudali waren er nog kanshebbers op de titel 'man van de match'. Of het had ook de doelman van de bezoekers kunnen zijn. Gaëtan Coucke kocht echter weinig voor zijn resem reddingen. Zo kwamen we toch uit bij Vadis Odjidja, die echt wel zijn team naar de overwinning 'leidde'.

Met zijn balheroveringen hoog op het veld lanceerde Vadis vaak een volgende Gentse aanvalsgolf. Wanneer de aanvallers zich aanboden, speelde Vadis meteen die bal verticaal. Vanhaezebrouck had zijn aanvoerder ook iets hoger op het veld geposteerd. "Dat was wel oké. Als je iets hoger speelt, ben je voornamelijk afhankelijk van wat er achter u gebeurt", wilde Vadis niet alle lof voor zichzelf.

© photonews

Vanhaezebrouck prijst alleszins de polyvalentie van zijn speler. "Je moet met hem opletten voor belasting door de korte opeenvolging van matchen, maar met Vadis kan je alle kanten uit." Dat was ook te merken in deze wedstrijd. Ook opduiken aan de zijkant of doorsprinten bij een tegenaanval: niets was Vadis te veel.

En neen, heus niet elke pass kwam aan of was precies in de voeten, maar hij haalde best een behoorlijk rendement en zijn overgave was een prima voorbeeld voor zijn ploegmaats. Vooral zijn positieve mindset is een meerwaarde voor de ploeg, zeker als de resultaten nog niet helemaal overeenkomen met de resultaten.

Zo vreesde Vadis Odjidja voorbije zondag niet voor een Mechelse gelijkmaker. "Ik probeer er positief tegenaan te kijken. Ik heb vertrouwen in Ngadeu en de anderen achteraan. Tegen Beerschot was het 2-0 en wilden we de match ook doodmaken, maar het werd 2-2. Bij 1-0 blijft iedereen scherp, dat is ook niet slecht."