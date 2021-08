Matchwinnaar Joao Klauss : "Als ploeg zetten we stappen in de juiste richting"

Het was afwachten of de rug van Joao Klauss voldoende hersteld zou zijn om aan de aftrap te verschijnen tegen Beerschot. Dat bleek uiteindelijk het geval, tot jolijt van de Rouches. Het was uiteindelijk de Braziliaanse spits die voor het enige doelpunt van de partij zorgde.

Na prima voorbereidend werkte van Denis Dragus werkte Joao Klauss puik af. "Toen ik de bal kreeg, zag ik dat de doelman best dichtbij stond. Daarom koos ik ervoor om hard en hoog te trappen, want doelmannen kiezen er in dit soort situaties vaak voor om een hoek te kiezen. Al moet ik ook toegeven dat er een beetje geluk bij kwam kijken", vertelde Klauss voor de micro van Eleven Sports.

Het doelpunt van Klauss volstond om de drie punten mee te nemen op het Kiel. De Braziliaan was tevreden met het resultaat, maar ook met de manier waarop. "Pff, we hebben veel moeten lopen... Maar we hebben de overwinning, en dat is wat telt. We speelden hier een goede match en ik heb het gevoel dat we als ploeg stappen in de juiste richting aan het zetten zijn. Om dit soort wedstrijden over de streep te trekken, moet je kunnen afzien! Dat is heel belangrijk", besluit Klauss.