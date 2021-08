Burgemeester van Arnhem vreest rellen en heeft Conference League-wedstrijd tussen Vitesse en Anderlecht vervroegd

RSC Anderlecht en SBV Vitesse moeten onder elkaar uitmaken wie naar de groepsfase van de Conference League mag. De Belgische recordkampioen ontvangt de Nederlanders komende donderdag. De terugwedstrijd is dan weer vervroegd.

De wedstrijd tussen RSC Anderlecht en SBV Vitesse van komende donderdag wordt om 20u gespeeld. Normaliter was het aanvangsuur een week later in Arnhem 21u, maar de burgemeester heeft beslist om de wedstrijd naar 19u te vervroegen.

Veronica Inside weet dat er geruchten zijn rond geweld tussen beide supportersgroepen. Bezoekende fans zijn dan wel niet toegelaten, maar fans van Anderlecht willen de grens toch oversteken.