📷 Fans Anderlecht komen met duidelijke statements bij terugkeer in Europa én in het stadion na coronatijden

RSC Anderlecht nam het donderdagavond op tegen Vitesse Arnhem in het Lotto Park. Voor de supporters van paars-wit was het de eerste wedstrijd waar iedereen die dat wenste aanwezig mocht zijn.

Neen, afgeladen vol zat het stadion niet op een donderdagavond voor een voorrondewedstrijd in de Conference League.

Maar er waren wel de nodige duizenden fans afgezakt naar het Lotto Park om het nodige lawaai en kabaal te maken.

© AVL

De terugkeer van de supporters in het stadion was ook de terugkeer van paars-wit in Europa. Tegen Vitesse kunnen ze de poorten naar een Europese groepsfase openbeuken.

De spandoeken logen er alvast niet om. "Voetbal met supporters is alles", klonk het ondermeer. Knap gedaan van de supporters.