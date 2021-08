Anderlecht en Gent naar de groepsfase? Ook voor de Belgische kampioen een must

Anderlecht en AA Gent nemen het donderdag en volgende week op in de Conference League met als inzet een stekje in de groepsfase. En dat is enorm van belang.

Antwerp is al zeker van minstens de groepsfase van de Conference League, maar wil zich natuurlijk liever plaatsen voor de Europa League. Daar zou het Genk treffen, dat vanuit de Champions League-voorrondes doorstroomt. Club Brugge is dan weer zeker van een stekje in de groepsfase van het kampioenenbal. 13e in Europa Al kan dat de komende jaren veranderen. Nadat vorig seizoen al de campagne van Gent in de Champions League wegviel is dat nu hetzelfde met de kwartfinales van Genk en Anderlecht vijf jaar terug. En dus staat België voorlopig maar 13e(!) in de Europese rankings. De coëfficiënt moet dus snel opgekrikt worden. Het halen van groepsfases is daarin primordiaal, al kan elke zege van tel zijn - Genk sprokkelde nog niets tegen Shakhtar. Enkel de top-10 van Europa levert een rechtstreekse deelnemer in de Champions League.